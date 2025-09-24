Pożar przyczepy w Kościnie. Lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Mężczyzna został poważnie poparzony w pożarze przyczepy kempingowej. Do zdarzenia doszło na ulicy Kormoranów w Kościne, w gminie Dobra.
Poszkodowanego śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala w Gryficach. Ogień zniszczył przyczepę i uszkodził elewację budynku w zabudowie szeregowej.
Strażacy ugasili pożar, zabezpieczyli budynek i schłodzili butlę gazową. Nikomu więcej nic się nie stało.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
