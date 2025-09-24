Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Pożar przyczepy w Kościnie. Lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Region Rafael Żełobowski

fot. twojeinfo24.pl
fot. twojeinfo24.pl
fot. twojeinfo24.pl
fot. twojeinfo24.pl
fot. twojeinfo24.pl
fot. twojeinfo24.pl
Mężczyzna został poważnie poparzony w pożarze przyczepy kempingowej. Do zdarzenia doszło na ulicy Kormoranów w Kościne, w gminie Dobra.
Poszkodowanego śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala w Gryficach. Ogień zniszczył przyczepę i uszkodził elewację budynku w zabudowie szeregowej.

Strażacy ugasili pożar, zabezpieczyli budynek i schłodzili butlę gazową. Nikomu więcej nic się nie stało.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5098 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4461 razy)
  3. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od dzisiaj oglądane 4127 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3604 razy)
  5. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3585 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki zarybiają jezioro Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieczysław Sawaryn
Rozpoczynamy nowy sezon z cyklem [3x1]. [WIDEO, ZDJĘCIA].
Rozpoczynamy nowy sezon z cyklem [3x1]. [WIDEO, ZDJĘCIA].

Najnowsze podcasty