Pożar przyczepy w Kościnie. Lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Mężczyzna został poważnie poparzony w pożarze przyczepy kempingowej. Do zdarzenia doszło na ulicy Kormoranów w Kościne, w gminie Dobra.

Poszkodowanego śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala w Gryficach. Ogień zniszczył przyczepę i uszkodził elewację budynku w zabudowie szeregowej.



Strażacy ugasili pożar, zabezpieczyli budynek i schłodzili butlę gazową. Nikomu więcej nic się nie stało.



Autorka edycji: Joanna Chajdas