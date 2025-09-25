Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Kierowca pod wpływem alkoholu zatrzymany w Koszalinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Zjeżdżał na przeciwległy pas, jechał „zygzakiem” i sprawiał zagrożenie dla innych kierujących - to 25-latek z Koszalina.
Mężczyzna został zatrzymany przez tamtejszą drogówkę. Kierowca miał ponad promil alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości.

Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

