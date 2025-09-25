Ekspert: polskie rolnictwo musi być odporne na zawirowania w światowej gospodarce

Zamiast protestów - współpraca, rozwój przetwórstwa na wsi i sprzedaż produktów bez pośredników - tak ekonomista, dr Arkadiusz Malkowski z ZUT-u, skomentował w "Rozmowach pod krawatem" sytuację ekonomiczną na wsi i nastroje wśród rolników.
Gość skomentował także kwestie "Zielonego Ładu" i ostatniego wystąpienia prezydenta USA, w którym określił politykę klimatyczną mianem "szwindla". Donald Trump podczas przemówienia w ONZ skrytykował politykę klimatyczną, stwierdził, że to „koniec z globalnym ociepleniem, a prognozy ONZ w tej kwestii okazały się błędne”.
Coraz mniej ma to wspólnego z ekologią, a coraz więcej z polityką - uważa dr Malkowski.
- Stany Zjednoczone straciły swoją konkurencyjność. Nie są w stanie spełnić tych wymogów, na które się wcześniej zgadzali. Dzisiaj najprościej i najbardziej populistycznie jest powiedzieć, że zieloni są za to wszystko odpowiedzialni. Nie, za to wszystko odpowiedzialni są politycy - mówił ekonomista.
Ekspert dodał również, że musimy wzmocnić polskie rolnictwo.
- My musimy zadbać o to, żeby ten model rolnictwa polskiego był takim modelem długookresowym. Odpornym na zawirowania w gospodarce światowej - mówi dr Arkadiusz Malkowski.
Gość "Rozmów pod krawatem" odniósł się także do kwestii umowy handlowej z krajami Mercosuru. Ekonomista zauważył, że wiele produktów spożywczych z Polski może również trafiać na rynek południowoamerykański.
