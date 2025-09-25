Szczecińscy radni zajmą się terenem wokół Turzyna

Szczecińscy radni zabierają się za uporządkowanie terenu w pobliżu targowiska Turzyn i centrum handlowego. Rozpoczną pracę nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Sikorskiego, Kordeckiego i alei Bohaterów Warszawy.

- To ważny i potrzebny krok między innymi dla okolic targowiska - mówi radny z klubu PiS Marek Duklanowski. - W tym miejscu - słyszeliśmy o tym już z 10 lat temu - miały powstać wspaniałe budynki, nawiązujące i do zabudowy śródmiejskiej, ale wysokościowo również do znajdującego się po sąsiedzku centrum handlowego. Miasto dobrych kilka lat zwlekało z dalszymi ruchami na tym terenie. Dobrze, że takie coś powstaje.Na razie powstanie uchwała inicjująca zmiany w tej części Szczecina. Trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta - ta zaplanowana jest na czwartek dziewiątego października.