Sedinum | Leszek Herman
Szczecińscy radni zajmą się terenem wokół Turzyna

Region Adam Wosik

Szczecińscy radni zabierają się za uporządkowanie terenu w pobliżu targowiska Turzyn i centrum handlowego. Rozpoczną pracę nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Sikorskiego, Kordeckiego i alei Bohaterów Warszawy.
- To ważny i potrzebny krok między innymi dla okolic targowiska - mówi radny z klubu PiS Marek Duklanowski. - W tym miejscu - słyszeliśmy o tym już z 10 lat temu - miały powstać wspaniałe budynki, nawiązujące i do zabudowy śródmiejskiej, ale wysokościowo również do znajdującego się po sąsiedzku centrum handlowego. Miasto dobrych kilka lat zwlekało z dalszymi ruchami na tym terenie. Dobrze, że takie coś powstaje.

Na razie powstanie uchwała inicjująca zmiany w tej części Szczecina. Trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta - ta zaplanowana jest na czwartek dziewiątego października.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
