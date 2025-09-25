Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Miliony na rozwój dla gmin powiatu stargardzkiego

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Prawie 30 milionów złotych dla gmin powiatu stargardzkiego na rozwój gospodarczy.
Będą przeznaczone między innymi na budowę dróg rowerowych, docieplenie budynków i lokalnych szkół. Wsparcie finansowe otrzymają też lokalne kluby seniora.

Mieszkańcy od lat czekają na nową ścieżkę rowerową - mówi Mateusz Ruciński, wójt gminy Marianowo.

- To budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Trąbki do Marianowa. Ma być to połączenie z tą, która w tym momencie jest wykonywana przez Urząd Marszałkowski z Marianowa do Ińska. Jest to kwota wsparcia blisko 2 miliony złotych - mówi Ruciński.

Będzie też remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku - mówi Ewa Szkołut, burmistrz miasta.

- Będzie to przede wszystkim wymiana ocieplenia dachu, modernizacja ogrzewania w budynku. Jest to budynek, który kiedyś własnymi siłami Straż Pożarna próbowała rozbudować, ale niestety ze względów finansowych nie udało się to - mówi Szkołut.

Zrealizowanych z funduszy unijnych zostanie 19 przedsięwzięć w siedmiu gminach, także m.in. w Chociwlu, Dobrzanach i Dolicach.

Edycja tekstu: Michał Król
