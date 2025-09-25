Miliony na rozwój dla gmin powiatu stargardzkiego

Prawie 30 milionów złotych dla gmin powiatu stargardzkiego na rozwój gospodarczy.

Będą przeznaczone między innymi na budowę dróg rowerowych, docieplenie budynków i lokalnych szkół. Wsparcie finansowe otrzymają też lokalne kluby seniora.





Mieszkańcy od lat czekają na nową ścieżkę rowerową - mówi Mateusz Ruciński, wójt gminy Marianowo.- To budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Trąbki do Marianowa. Ma być to połączenie z tą, która w tym momencie jest wykonywana przez Urząd Marszałkowski z Marianowa do Ińska. Jest to kwota wsparcia blisko 2 miliony złotych - mówi Ruciński.Będzie też remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku - mówi Ewa Szkołut, burmistrz miasta.- Będzie to przede wszystkim wymiana ocieplenia dachu, modernizacja ogrzewania w budynku. Jest to budynek, który kiedyś własnymi siłami Straż Pożarna próbowała rozbudować, ale niestety ze względów finansowych nie udało się to - mówi Szkołut.Zrealizowanych z funduszy unijnych zostanie 19 przedsięwzięć w siedmiu gminach, także m.in. w Chociwlu, Dobrzanach i Dolicach.