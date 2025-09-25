Na horyzoncie ścieżka rowerowa wzdłuż Obotryckiej i Bogumińskiej

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Obotryckiej i Bogumińskiej w Szczecinie nabiera kształtów.
Rozpoczęta w maju budowa jest na półmetku.
- Aktualnie realizowane są prace związane z wykonaniem murów oporowych, korytowaniem, wykonywaniem podbudów na kolejnym odcinku inwestycji. Wprowadzony jest również montaż płytek i krawężników. W najbliższym czasie wykonawca będzie przystępować do prac związanych z montażem elementów małej architektury, jak i prac dotyczących zieleni - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
W drugim etapie inwestycji jezdnia na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Pokoju ma zostać poszerzona. Wybudowany będzie też ciąg pieszo-rowerowy. Całość ma zostać ukończona w kwietniu przyszłego roku.
Prace będą kosztować ponad 7 milionów złotych brutto.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Aktualnie realizowane są prace związane z wykonaniem murów oporowych, korytowaniem, wykonywaniem podbudów na kolejnym odcinku inwestycji. Wprowadzony jest również montaż płytek i krawężników. W najbliższym czasie wykonawca będzie przystępować do prac związanych z montażem elementów małej architektury, jak i prac dotyczących zieleni - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
W drugim etapie inwestycji jezdnia na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Pokoju ma zostać poszerzona. Wybudowany będzie też ciąg pieszo-rowerowy. Całość ma zostać ukończona w kwietniu przyszłego roku.
Prace będą kosztować ponad 7 milionów złotych brutto.
Edycja tekstu: Jacek Rujna