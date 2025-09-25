Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Na horyzoncie ścieżka rowerowa wzdłuż Obotryckiej i Bogumińskiej

Region Antoni Stefański

źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Obotryckiej i Bogumińskiej w Szczecinie nabiera kształtów.
Rozpoczęta w maju budowa jest na półmetku.

- Aktualnie realizowane są prace związane z wykonaniem murów oporowych, korytowaniem, wykonywaniem podbudów na kolejnym odcinku inwestycji. Wprowadzony jest również montaż płytek i krawężników. W najbliższym czasie wykonawca będzie przystępować do prac związanych z montażem elementów małej architektury, jak i prac dotyczących zieleni - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

W drugim etapie inwestycji jezdnia na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Pokoju ma zostać poszerzona. Wybudowany będzie też ciąg pieszo-rowerowy. Całość ma zostać ukończona w kwietniu przyszłego roku.

Prace będą kosztować ponad 7 milionów złotych brutto.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od wczoraj oglądane 5864 razy)
  2. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5152 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4619 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3744 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od wczoraj oglądane 3245 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zwierzogród. Postępująca rehabilitacja rannego bielika [WIDEO]
Dzięki tabliczkom łatwiej rozpoznać drzewa w Parku Żeromskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Malkowski
Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki zarybiają jezioro Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty