  Reklama  
Żołnierze 12. BZ jadą do Libanu [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. st. chor. Ireneusz Tomaszewski
Rodziny i przyjaciele pożegnali żołnierzy wyruszających na misję do Libanu.
W stargardzkich "Białych Koszarach" odbyła się uroczystość dla 12. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Unifil. Trzon kontyngentu stanowią żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej.

Żołnierze do misji przygotowywali się przez pół roku.

- Ich głównym zadaniem będzie patrolowanie granicy między Libanem a Izraelem oraz niesienie pomocy humanitarnej - powiedział major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
