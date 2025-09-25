Żołnierze 12. BZ jadą do Libanu [ZDJĘCIA]

Rodziny i przyjaciele pożegnali żołnierzy wyruszających na misję do Libanu.

W stargardzkich "Białych Koszarach" odbyła się uroczystość dla 12. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Unifil. Trzon kontyngentu stanowią żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej.





Żołnierze do misji przygotowywali się przez pół roku.- Ich głównym zadaniem będzie patrolowanie granicy między Libanem a Izraelem oraz niesienie pomocy humanitarnej - powiedział major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy.