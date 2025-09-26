Otwarcie Centrum Terapeutycznego w Dębnie

W piątek oficjalnie otwarte zostanie Centrum Terapeutyczne w Dębnie.

To w ramach Regionalnej Sieci Diagnostyczno-Terapeutycznej. Chodzi o poprawę dostępności do specjalistycznych usług świadczonych blisko miejsca zamieszkania dla rodzin zastępczych lub adopcyjnych.Do końca września na Pomorzu Zachodnim zostaną otwarte cztery miejsca – jedno oferujące kompleksową diagnozę - to w Szczecinku i trzy terapię dla dzieci i młodzieży z FAS/FASD oraz z innymi deficytami rozwojowymi. Te ośrodki to Sławno, Dębno i Wałcz.