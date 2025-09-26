21-latkowi grozi 10 lat więzienia. W mieszkaniu miał blisko 3 kg narkotyków

Blisko 3 kilogramy narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Koszalina. Zatrzymano 21-latka.
Dzięki działaniom operacyjnym, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, haszysz, mefedron oraz amfetaminę. 21-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.
Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Michał Król