21-latkowi grozi 10 lat więzienia. W mieszkaniu miał blisko 3 kg narkotyków

Blisko 3 kilogramy narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Koszalina. Zatrzymano 21-latka.

Dzięki działaniom operacyjnym, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, haszysz, mefedron oraz amfetaminę. 21-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.