21-latkowi grozi 10 lat więzienia. W mieszkaniu miał blisko 3 kg narkotyków

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Blisko 3 kilogramy narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Koszalina. Zatrzymano 21-latka.
Dzięki działaniom operacyjnym, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, haszysz, mefedron oraz amfetaminę. 21-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

