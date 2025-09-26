List otwarty pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem. Chcą m.in. podwyżek

Wychowawcy ze szczecińskiego Centrum Opieki nad Dzieckiem chcą poprawy warunków i wynagrodzeń - napisali w tej sprawie list otwarty.
W audycji "Czas Reakcji" rzecznik Centrum Usług Społecznych Maciej Homis zapowiedział, że takie spotkanie jest w trakcie planowania.
- Zarówno dyrekcja Centrum Opieki nad Dzieckiem, jak i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta, czyli wydział bezpośrednio nadzorujący funkcjonowanie centrum, są gotowi do takich rozmów. Ustalamy termin, który moglibyśmy zaproponować pracownikom w najbliższym czasie - mówił Homis.
Średnie wynagrodzenie wychowawcy to 7000 złotych brutto.
