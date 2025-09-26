Nie wszyscy mieszkańcy chcą oddać swój głos w wyborach do Rad Osiedli

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do szczecińskich Rad Osiedli. W związku z tegorocznymi zmianami, minimum 5% mieszkańców musi oddać głos, by taka rada powstała. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, czy planują wybrać się na wybory.

Wybory odbędą się w niedzielę, a lokale będą otwarte od godziny 9 do 20.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecinianie uważają, że Rady Osiedla są potrzebne i odgrywają ważną rolę w lokalnej społeczności. Jednak nie wszyscy chcą w niedzielę oddać swój głos.- Jakoś tak nie, nie jestem zainteresowana. - Nie interesowałem się. - W sensie mam poczucie, że to jest ważne. Jak mieliśmy kiedyś trudną sytuację u siebie na osiedlu, to radny osiedla bardzo nam pomógł. - Nie, raczej nie - mówią mieszkańcy.Wiele osób mówi, że o wyborach nie wiedziało, albo nie potrafi sprawdzić, gdzie znajduje się ich komisja wyborcza.- Nie wiemy na kogo i nie wiemy gdzie. - O to chodzi, że nie wiemy gdzie. - Nie mamy żadnej informacji, czy w ogóle na naszym osiedlu są jakieś wybory. - Nikogo nie znam, nie wiem, to są dla mnie obcy ludzie, nie ma jakiejś kampanii - mówią szczecinianie.