Sedinum | Leszek Herman

Nie wszyscy mieszkańcy chcą oddać swój głos w wyborach do Rad Osiedli

Region Julia Nowicka

Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do szczecińskich Rad Osiedli. W związku z tegorocznymi zmianami, minimum 5% mieszkańców musi oddać głos, by taka rada powstała. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, czy planują wybrać się na wybory.
Politolog: kampania wyborcza do Rad Osiedli jest żwawa

Politolog: kampania wyborcza do Rad Osiedli jest żwawa

Szczecinianie uważają, że Rady Osiedla są potrzebne i odgrywają ważną rolę w lokalnej społeczności. Jednak nie wszyscy chcą w niedzielę oddać swój głos.

- Jakoś tak nie, nie jestem zainteresowana. - Nie interesowałem się. - W sensie mam poczucie, że to jest ważne. Jak mieliśmy kiedyś trudną sytuację u siebie na osiedlu, to radny osiedla bardzo nam pomógł. - Nie, raczej nie - mówią mieszkańcy.

Wiele osób mówi, że o wyborach nie wiedziało, albo nie potrafi sprawdzić, gdzie znajduje się ich komisja wyborcza.

- Nie wiemy na kogo i nie wiemy gdzie. - O to chodzi, że nie wiemy gdzie. - Nie mamy żadnej informacji, czy w ogóle na naszym osiedlu są jakieś wybory. - Nikogo nie znam, nie wiem, to są dla mnie obcy ludzie, nie ma jakiejś kampanii - mówią szczecinianie.

Informacje o komisjach wyborczych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wybory odbędą się w niedzielę, a lokale będą otwarte od godziny 9 do 20.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

