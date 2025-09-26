Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Kiedy nie należy pomagać sowie znalezionej w lesie i dlaczego powiedzenie "sowa mądra głowa" ma niewiele wspólnego z prawdą. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć podczas Sowieczorów organizowanych w Ośrodku dla Dzikich Zwierząt w Wielgowie. Najbliższe takie spotkanie w piątek wieczorem.

Jak wyjaśnia Paulina Seweryinak ze Zwierzogrodu, o sowach wciąż krąży wiele mitów.

- Opowiadamy o biologii, żeby trochę przybliżyć ten świat sów. Mity, zabobony i niewiedza skutkuje tym, że trochę się tych sów boimy, czasami je przypędzamy z domostwa. Opowiadamy też co zrobić, jak się spotka sowę, że nie zawsze każda wymaga pomocy z naszej strony - mówi Seweryinak.

Jak wyjaśnia, edukacja przynosi efekty.



- Od dwóch lat nie mamy żadnego porwanego niesłusznie gałęziaka, a wcześniej mieliśmy ich przynajmniej po kilka, kilkanaście osobników, zupełnie niepotrzebnie zebranych - mówi Paulina Seweryinak ze Zwierzogrodu.



Sowieczory będą odbywać się co piątek (o godz. 18) do końca października. Zapisy przez Facebooka Zwierzogrodu Wielgowo.

