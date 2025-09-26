Campus Academy 2025 to przede wszystkim warsztaty dla młodych

W minionych latach Campus Polska Przyszłości organizowany był w Olsztynie. Tym razem impreza odbywa się w Międzyzdrojach. Jak tłumaczą organizatorzy, z powodu kampanii prezydenckiej w tym roku impreza ma mniejszy rozmach.

Edycja tekstu: Michał Król

Nadal na uczestników czeka wiele atrakcji - przekonuje Radosław Sujak z zespołu prasowego Campus Polska.- Młodzi ludzie są podzieleni na grupy, uczestniczą w warsztatach, które dla nich przygotowaliśmy, a jest ich naprawdę bardzo dużo. W szczególności związanych z dezinformacją, czy to z programowaniem miast przyjaznych mieszkańcom, czy na przykład polityki w nowym wydaniu, offline czy online. Nawet zrobiliśmy warsztaty dotyczące chociażby udzielania pierwszej pomocy - mówi Sujak.Do formuły znanej z minionych lat Campus Polska - zgodnie z zapowiedzią Rafała Trzaskowskiego - ma powrócić w przyszłym roku.