Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Campus Academy 2025 to przede wszystkim warsztaty dla młodych

Region Anna Klimczyk

Fot. PAP/Jerzy Muszyński
Fot. PAP/Jerzy Muszyński
W minionych latach Campus Polska Przyszłości organizowany był w Olsztynie. Tym razem impreza odbywa się w Międzyzdrojach. Jak tłumaczą organizatorzy, z powodu kampanii prezydenckiej w tym roku impreza ma mniejszy rozmach.
Campus Academy 2025 w Międzyzdrojach. Warsztaty, panele, integracja... [ZDJĘCIA]

Campus Academy 2025 w Międzyzdrojach. Warsztaty, panele, integracja... [ZDJĘCIA]

Nadal na uczestników czeka wiele atrakcji - przekonuje Radosław Sujak z zespołu prasowego Campus Polska.

- Młodzi ludzie są podzieleni na grupy, uczestniczą w warsztatach, które dla nich przygotowaliśmy, a jest ich naprawdę bardzo dużo. W szczególności związanych z dezinformacją, czy to z programowaniem miast przyjaznych mieszkańcom, czy na przykład polityki w nowym wydaniu, offline czy online. Nawet zrobiliśmy warsztaty dotyczące chociażby udzielania pierwszej pomocy - mówi Sujak.

Do formuły znanej z minionych lat Campus Polska - zgodnie z zapowiedzią Rafała Trzaskowskiego - ma powrócić w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Nadal na uczestników czeka wiele atrakcji - przekonuje Radosław Sujak z zespołu prasowego Campus Polska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od przedwczoraj oglądane 6742 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4716 razy)
  3. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3859 razy)
  4. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od przedwczoraj oglądane 3421 razy)
  5. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 3239 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Tomczak
Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwierzogród. Postępująca rehabilitacja rannego bielika [WIDEO]

Najnowsze podcasty