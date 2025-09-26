Nowe usługi społeczne powinny trafić do mieszkańców już na początku 2026 roku

Pomoc w usterkach domowych, zajęcia artystyczne, czy też wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne - to tylko część nowej oferty przygotowywanej przez szczecińskie Centrum Usług Społecznych.

Jej realizacja będzie jednak możliwa dopiero po akceptacji Rady Miasta - zapowiada Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.- Szykujemy około 30 nowych usług, które wprowadzimy dla mieszkańców Szczecina. Jeżeli Rada Miasta przyjmie program, będziemy mogli rozpocząć ogłaszanie otwartych konkursów ofert, poszukiwać organizacji pozarządowych, które są zainteresowane realizacją takich usług i później sukcesywnie oferować je mieszkańcom - mówi Homis.Decyzję w sprawie realizacji "Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Szczecin" radni powinni podjąć już na najbliższej sesji, która zaplanowana została na czwartek 9 października.Pierwsze nowe usługi społeczne powinny trafić do mieszkańców już na początku przyszłego roku. Koszt realizacji programu, to prawie 12,5 miliona złotych - z czego ponad 11,5 mln zł to dofinansowanie unijne.