Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nowe usługi społeczne powinny trafić do mieszkańców już na początku 2026 roku

Region Adam Wosik

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]
Pomoc w usterkach domowych, zajęcia artystyczne, czy też wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne - to tylko część nowej oferty przygotowywanej przez szczecińskie Centrum Usług Społecznych.
Jej realizacja będzie jednak możliwa dopiero po akceptacji Rady Miasta - zapowiada Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.

- Szykujemy około 30 nowych usług, które wprowadzimy dla mieszkańców Szczecina. Jeżeli Rada Miasta przyjmie program, będziemy mogli rozpocząć ogłaszanie otwartych konkursów ofert, poszukiwać organizacji pozarządowych, które są zainteresowane realizacją takich usług i później sukcesywnie oferować je mieszkańcom - mówi Homis.

Decyzję w sprawie realizacji "Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Szczecin" radni powinni podjąć już na najbliższej sesji, która zaplanowana została na czwartek 9 października.

Pierwsze nowe usługi społeczne powinny trafić do mieszkańców już na początku przyszłego roku. Koszt realizacji programu, to prawie 12,5 miliona złotych - z czego ponad 11,5 mln zł to dofinansowanie unijne.

Edycja tekstu: Michał Król
Jej realizacja będzie jednak możliwa dopiero po akceptacji Rady Miasta - zapowiada Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od przedwczoraj oglądane 6742 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4716 razy)
  3. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3859 razy)
  4. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od przedwczoraj oglądane 3421 razy)
  5. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 3239 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Tomczak
Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwierzogród. Postępująca rehabilitacja rannego bielika [WIDEO]

Najnowsze podcasty