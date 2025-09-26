Psy uwolnione z łańcuchów. Sejm przyjął nowe przepisy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakaz trzymania psów na łańcuchach przegłosowany. Projekt ustawy zakazuje trzymania psów na łańcuchach, ustala także wielkość kojców - mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska.

- Zakłada, że na jego terenie ma znajdować się buda, której powierzchni nie wlicza się do powierzchni kojca. Minimalna powierzchnia kojca została ustalona od 10 do 20 m2 i będzie uzależniona od wielkości zwierzęcia - podkreśla Piekarska.



Wyzwaniem będzie zmiana przyzwyczajeń - zaznacza Piekarska: - Prawo można zmienić szybko, ale pewną mentalność i przyzwyczajenia już nie tak łatwo, to jest proces. Mam głęboką nadzieję, że edukacja na temat otaczającego świata i zwierząt wejdzie do podstawy programowej - dodaje Piekarska.



Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt poparło 280 posłów, 105 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050, PSL oraz 49 posłów PiS, w tym Jarosław Kaczyński.



Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości była jednak przeciw, podobnie jak Konfederacja i Republikanie. Teraz ustawa trafi do Senatu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas