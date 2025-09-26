Nielegalna fabryka leków zlikwidowana. Wśród zatrzymanych są policjanci ze Szczecina

Fot. CBŚP źródło: https://pixabay.com/pl/photos/leki-pieni%C4%85dze-lekarstwa-tabletki-257336.

Szczecińscy policjanci - zamieszani w sprawę nielegalnej fabryki leków w Zachodniopomorskiem - zostaną wydaleni ze służby.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zarzuty usłyszało osiem osób. Dwie osoby trafiły do aresztu. Wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe oraz dozór policji. Wśród zatrzymanych jest żołnierz Żandarmerii Wojskowej, który został wydalony ze służby.



- Trwa postępowanie dyscyplinarne w sprawie szczecińskich policjantów - mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. - Wobec dwóch czynnych funkcjonariuszy policji wdrożone zostało postępowanie dyscyplinarne, które zmierza do usunięcia ich ze służby - dodaje Calów-Jaszewska.



Postępowanie w tej sprawie prowadzi wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.



Autorka edycji: Joanna Chajdas