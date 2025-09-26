Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Morskim Centrum Nauki w Szczecinie trwa Europejska Noc Naukowców. Za symboliczną kwotę 10 złotych można m.in. wypróbować ponad 200 interaktywnych eksponatów i zwiedzić pracownie edukacyjne.

- Zapraszam do środka, są otwarte drzwi, można sobie pozwiedzać. - Super zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. - Wszystko jest tutaj bardzo ciekawe. Musielibyśmy tu chyba z dwa dni spędzić, żeby wszystko zobaczyć i wszystkiego dotknąć. - Każdy eksponat zwiększa moją ciekawość. Prócz tego tu jest bardzo dużo interakcji. A tego właśnie najczęściej brakuje dzieciakom w muzeach. Natomiast tutaj ta interakcja jest taka, że dzieci mogą poczuć, że jak coś zrobią, to przynosi to skutek. Jest rewelacja - mówią zwiedzający.



Noc Naukowców w szczecińskim MCN'ie potrwa do godziny 21.



Autorka edycji: Joanna Chajdas