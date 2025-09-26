Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Morskim Centrum Nauki w Szczecinie trwa Europejska Noc Naukowców. Za symboliczną kwotę 10 złotych można m.in. wypróbować ponad 200 interaktywnych eksponatów i zwiedzić pracownie edukacyjne.
- Zapraszam do środka, są otwarte drzwi, można sobie pozwiedzać. - Super zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. - Wszystko jest tutaj bardzo ciekawe. Musielibyśmy tu chyba z dwa dni spędzić, żeby wszystko zobaczyć i wszystkiego dotknąć. - Każdy eksponat zwiększa moją ciekawość. Prócz tego tu jest bardzo dużo interakcji. A tego właśnie najczęściej brakuje dzieciakom w muzeach. Natomiast tutaj ta interakcja jest taka, że dzieci mogą poczuć, że jak coś zrobią, to przynosi to skutek. Jest rewelacja - mówią zwiedzający.

Noc Naukowców w szczecińskim MCN'ie potrwa do godziny 21.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od przedwczoraj oglądane 6841 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4743 razy)
  3. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3876 razy)
  4. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 3706 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od przedwczoraj oglądane 3447 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Tomczak
Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty