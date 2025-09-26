Szpital Wojewódzki w Szczecinie leczy już od 80 lat [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"80 lat minęło jak jeden dzień" - mogliby zaśpiewać pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. W piątek, w Teatrze Polskim świętowano jubileusz placówki.

Podczas uroczystości zaprezentowano film dokumentalny, który powstał między innymi w oparciu o archiwalne kroniki szpitala.



- W życiu się nie spodziewałam, że tu będę, a już na pewno nie, że będę dyrektorem naczelnym i że będę świętowała 80-lecie właściwie dwóch szpitali, bo to jest szpital na Arkońskiej i szpital w Zdunowie - podkreśla Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala wojewódzkiego.



- Życzymy, żeby rozwijał się jeszcze prężniej. Szpital Wojewódzki wydaje mi się, że zawsze dotrzymuje kroku czasom - dodaje Iwona Witkiewicz, lekarz naczelny SPWSZ w lokalizacji Zdunowo.



Połączenie dwóch placówek przy ul. Arkońskiej oraz w Zdunowie nastąpiło w marcu 2017 roku. Odtąd tworzą największy w województwie szpital wielospecjalistyczny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas