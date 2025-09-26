Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Szpital Wojewódzki w Szczecinie leczy już od 80 lat [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"80 lat minęło jak jeden dzień" - mogliby zaśpiewać pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. W piątek, w Teatrze Polskim świętowano jubileusz placówki.
Podczas uroczystości zaprezentowano film dokumentalny, który powstał między innymi w oparciu o archiwalne kroniki szpitala.

- W życiu się nie spodziewałam, że tu będę, a już na pewno nie, że będę dyrektorem naczelnym i że będę świętowała 80-lecie właściwie dwóch szpitali, bo to jest szpital na Arkońskiej i szpital w Zdunowie - podkreśla Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala wojewódzkiego.

- Życzymy, żeby rozwijał się jeszcze prężniej. Szpital Wojewódzki wydaje mi się, że zawsze dotrzymuje kroku czasom - dodaje Iwona Witkiewicz, lekarz naczelny SPWSZ w lokalizacji Zdunowo.

Połączenie dwóch placówek przy ul. Arkońskiej oraz w Zdunowie nastąpiło w marcu 2017 roku. Odtąd tworzą największy w województwie szpital wielospecjalistyczny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od przedwczoraj oglądane 6841 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4743 razy)
  3. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3876 razy)
  4. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 3706 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od przedwczoraj oglądane 3447 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Tomczak
Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty