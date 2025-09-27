Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Najmłodsi studiują, czyli kolejna edycja DUTKA na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny (DUTEK) wystartował w Szczecinie. To doskonała okazja dla uczniów szkół podstawowych z klas 2-8, aby poznać świat nauk - od ekonomii po zjawiska przyrodnicze i fizyczne.
Indeksy trafiły do rąk prawie 400 małych studentów.

- Inaugurujemy 14. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego, czyli w skrócie naszego DUTKA. Dzieci będą brały udział w 13 warsztatach. Każdy dostanie indeks, będzie musiał zaliczyć te warsztaty - od typowo technicznych zajęć, po zajęcia przyrodnicze, jak i również ekonomiczne - wyliczał Arkadiusz Telesiński, prorektor ds. studenckich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

- Będziemy się uczyć różnych rzeczy nowych, na przykład jak coś zrobić, jak to działa. Będzie bardzo fajnie. Dużo zabawy, dużo nowych przyjaciół i dużo nauki na pewno. Będziemy się uczyć. Nie wiem czego, jestem tu pierwszy raz - mówiły dzieci.

Ostatnie zajęcia na dziecięcym uniwersytecie odbędą się w lutym. DUTEK działa od 2009 roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7034 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4795 razy)
  3. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3992 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3926 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3508 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi studiują, czyli kolejna edycja DUTKA na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]
Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty