Najmłodsi studiują, czyli kolejna edycja DUTKA na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny (DUTEK) wystartował w Szczecinie. To doskonała okazja dla uczniów szkół podstawowych z klas 2-8, aby poznać świat nauk - od ekonomii po zjawiska przyrodnicze i fizyczne.

Indeksy trafiły do rąk prawie 400 małych studentów.



- Inaugurujemy 14. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego, czyli w skrócie naszego DUTKA. Dzieci będą brały udział w 13 warsztatach. Każdy dostanie indeks, będzie musiał zaliczyć te warsztaty - od typowo technicznych zajęć, po zajęcia przyrodnicze, jak i również ekonomiczne - wyliczał Arkadiusz Telesiński, prorektor ds. studenckich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.



- Będziemy się uczyć różnych rzeczy nowych, na przykład jak coś zrobić, jak to działa. Będzie bardzo fajnie. Dużo zabawy, dużo nowych przyjaciół i dużo nauki na pewno. Będziemy się uczyć. Nie wiem czego, jestem tu pierwszy raz - mówiły dzieci.



Ostatnie zajęcia na dziecięcym uniwersytecie odbędą się w lutym. DUTEK działa od 2009 roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna