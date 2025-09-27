Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dobra zabawa i nutka rywalizacji - w szczecińskim aeroklubie rozpoczęło się Święto Latawca.

- W szkole SP-41 właśnie budujemy takie latawce. To jest trochę skomplikowany proces. Ale nawet wyszło jakoś to. - Mój latawiec; możemy zobaczyć tutaj flagę Szczecina, napis: "Szczecin. Polska". - Długo robiliśmy latawca i myślimy, że mamy jakieś szanse na wygraną - mówili uczestnicy spotkania.





- A co trzeba zrobić, żeby latawiec długo latał? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.





- Musi być przede wszystkim lekki i wytrzymały. No i najważniejsze: żeby nie padało - usłyszała w odpowiedzi.

Na lotnisku w Dąbiu pojawiło się ponad 200 dzieci z własnoręcznie zrobionymi latawcami. Na młodych zawodników czekało moc atrakcji.- Będą wspaniałe nagrody dla indywidualnych uczestników, ale także dla szkół, bo mamy też szkoły, które nas odwiedzają. Ocena będzie zarówno techniczna, jak i wizualna, jak i to, co najważniejsze: jak długo i jak daleko poleci latawiec - powiedział jeden z organizatorów, Mariusz Gadomski z firmy Społem.Uczestniczące w zawodach dzieci przekonywały, że poznały receptę na to, by ich latawce jak najdłużej unosiły się w powietrzu.W programie imprezy znalazły się także prezentacje i zwiedzanie sprzętu lotniczego, pokaz m.in. modeli samolotów i konkursy z nagrodami.