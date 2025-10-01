Reguły rotacyjnego parkowania przy Urzędzie Miasta Szczecin

W piątek wejdzie w życie regulamin pierwszego w Szczecinie rotacyjnego parkingu. Mowa o miejscach parkingowych na ulicy Szymanowskiego tuż przy urzędzie miasta, które do tej pory były dostępne dla radnych.

Teraz dwa z 17 miejsc postojowych przeznaczone będą dla osób niepełnosprawnych, trzy dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli, a cztery dla służb mundurowych. Z pozostałych będzie mógł korzystać każdy.





Jest jednak kilka warunków - maksymalny czas parkowania to 90 minut; należy pobrać z parkomatu bezpłatny bilet parkingowy.

