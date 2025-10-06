Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wojsko pomoże przy remoncie drogi w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeskie Podczele czeka na remont jedynej drogi dojazdowej do osiedla. Miasto planuje remont, jednak na czas prac musi zapewnić alternatywny dojazd. Tu z pomocą może przyjść wojsko.
Ulica Kresowa ostatni raz remontowana była w 2005 roku, jednak przeprowadzone wówczas prace nie rozwiązały problemu z zapadającą się drogą biegnącą przez podmokłe tereny.

Jej stan wciąż się pogarsza, a mieszkańcy na kompleksową przebudowę drogi czekają latami.

- Muszą zrobić, żeby autobusy wjeżdżały, one się zapadają powoli. Może zrobią remont po tylu latach - mówi mieszkaniec.

Urzędnicy mają już pozwolenie na budowę estakady, która skomunikuje Podczele z miastem, natomiast jak mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu mówi, że konieczne jest zapewnienie dojazdu do osiedla w czasie prac, a Kresowa to jedyna miejska droga w tym miejscu. - Póki nie będziemy mieli rozwiązanej kwestii komunikacyjnej, ta inwestycja po prostu się nie rozpocznie.

Z pomocą ma przyjść wojsko. Żołnierze wizytowali teren, by upewnić się, że istnieje możliwość stworzenia tymczasowej przeprawy. Miasto musi jeszcze wystąpić z wnioskiem do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o zabezpieczenie niezbędnych materiałów.

Według wstępnych planów inwestycja miałaby rozpocząć się w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

