Wojsko pomoże przy remoncie drogi w Kołobrzegu

Kołobrzeskie Podczele czeka na remont jedynej drogi dojazdowej do osiedla. Miasto planuje remont, jednak na czas prac musi zapewnić alternatywny dojazd. Tu z pomocą może przyjść wojsko.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Ulica Kresowa ostatni raz remontowana była w 2005 roku, jednak przeprowadzone wówczas prace nie rozwiązały problemu z zapadającą się drogą biegnącą przez podmokłe tereny.Jej stan wciąż się pogarsza, a mieszkańcy na kompleksową przebudowę drogi czekają latami.- Muszą zrobić, żeby autobusy wjeżdżały, one się zapadają powoli. Może zrobią remont po tylu latach - mówi mieszkaniec.Urzędnicy mają już pozwolenie na budowę estakady, która skomunikuje Podczele z miastem, natomiast jak mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu mówi, że konieczne jest zapewnienie dojazdu do osiedla w czasie prac, a Kresowa to jedyna miejska droga w tym miejscu. - Póki nie będziemy mieli rozwiązanej kwestii komunikacyjnej, ta inwestycja po prostu się nie rozpocznie.Z pomocą ma przyjść wojsko. Żołnierze wizytowali teren, by upewnić się, że istnieje możliwość stworzenia tymczasowej przeprawy. Miasto musi jeszcze wystąpić z wnioskiem do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o zabezpieczenie niezbędnych materiałów.Według wstępnych planów inwestycja miałaby rozpocząć się w przyszłym roku.