Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Utrudnienia na ulicy Świętochowskiego

Region Anna Klimczyk

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]
Od wtorku kierowcy powinni zachować czujność w okolicach budowanej ul. Świętochowskiego.
Będzie obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Czasowa organizacja ruchu obejmie zwężenie jezdni ul. Świętochowskiego do jednego pasa przy skrzyżowaniu z ul. Gwarną.

Pozostałe prace prowadzone są w nowym przebiegu budowanej drogi i nie będą miały wpływu na ruch pojazdów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od wczoraj oglądane 74147 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 6047 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5583 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5059 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3296 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski
Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty