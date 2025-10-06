Utrudnienia na ulicy Świętochowskiego

Od wtorku kierowcy powinni zachować czujność w okolicach budowanej ul. Świętochowskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Będzie obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Czasowa organizacja ruchu obejmie zwężenie jezdni ul. Świętochowskiego do jednego pasa przy skrzyżowaniu z ul. Gwarną.Pozostałe prace prowadzone są w nowym przebiegu budowanej drogi i nie będą miały wpływu na ruch pojazdów.