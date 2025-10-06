15-latek pobity w Kołobrzegu

Pobicie nastolatka w centrum Kołobrzegu. Chłopak miał zostać zaatakowany przez siedem innych osób.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Do zdarzenia doszło na terenie placu zabaw przy ulicy Dubois. To tu 15-latek miał wyjaśnić konflikt z jednym z kolegów. Ten na miejsce przyszedł w towarzystwie grupy nastolatków. Doszło do bójki, a poszkodowany chłopiec doznał urazu żeber oraz stłuczenia klatki piersiowej i podudzia. Już po zdarzeniu miejscową policję powiadomiła matka chłopca.Potwierdza to podkomisarz Karolina Seemann. - Do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zgłosiła się matka chłopca, która zawiadomiła o uszkodzeniu ciała jej syna oraz o groźbach karalnych kierowanych do niego przez nieletnich sprawców. Policjanci przesłuchali matkę chłopca, zabezpieczyli też nagrania z monitoringu obejmującego miejsce zdarzenia.Materiały zebrane przez policję zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Zajmie się nimi wydział rodzinny i osób nieletnich.