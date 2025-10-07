Kolejny dzień utrudnień na Pomorzanach

We wtorek rusza kolejny etap układania asfaltu na przebudowywanej alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

Prace te będą wiązały się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców - zapowiada rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.



- To są po prostu konieczne działania na jezdni lewej od strony szpitala w kierunku placu Szyrockiego. I tu ważna informacja dla mieszkańców osiedla Polonia. Wjazd na osiedle Polonia będzie zamknięty od godziny 11 do 21 - podkreśla Jachim.



Prace związane z układaniem asfaltu w alei Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ulicy Milczańskiej do placu Szyrockiego - powinny zakończyć się w piątek.



Pełne udostępnienie tego odcinka kierowcom planowane jest na poniedziałek 20 października.



Autorka edycji: Joanna Chajdas