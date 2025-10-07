Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przystań na Kanale Ceglanym rozkwitnie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. wiadomosci.szczecin.eu
Nowy pomost, slip dla kajaków i przestrzeń rekreacyjna - tak będzie wyglądać przystań na Kanale Ceglanym w Szczecinie.
Umowa na realizację inwestycji została podpisana. Prace obejmować będą budowę wiaty krytej zamykanej ze stojakiem do przechowywania kajaków czy budowę instalacji elektrycznej.

Przystań zostanie wyposażona w elementy małej architektury. Staną stoły i ławki, stojaki na kajaki i do suszenia kapoków, palenisko, kosze na śmieci i miejsca na rowery. Wybudowane zostanie też ogrodzenie oraz brama wjazdowa.

Regulację przejdzie brzeg kanału ceglanego. Wybudowany zostanie pomost pływający oraz dwa slipy do wyciągania kajaków na pomost i ląd.

Budowa potrwa rok. Koszt to prawie milion złotych. Inwestycja jest realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty