Pijany i z zakazami prowadzenia pojazdów uciekał samochodem przed policją

To była kumulacja przestępstw - 21-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.

Edycja tekstu: Michał Król

Kierowca ze Stargardu nie zatrzymał się do kontroli drogowej, zignorował nadawane w jego kierunku sygnały policji, a w momencie zatrzymania okazało się, że to poszukiwany, pijany 21-latek.Mężczyzna ze Stargardu posiada dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto w trakcie interwencji znieważył, groził oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy.21-latek usłyszał zarzuty. Następnie zgodnie z decyzją sądu trafił do zakładu karnego.