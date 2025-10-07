Pijany i z zakazami prowadzenia pojazdów uciekał samochodem przed policją

To była kumulacja przestępstw - 21-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.
Kierowca ze Stargardu nie zatrzymał się do kontroli drogowej, zignorował nadawane w jego kierunku sygnały policji, a w momencie zatrzymania okazało się, że to poszukiwany, pijany 21-latek.
Mężczyzna ze Stargardu posiada dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto w trakcie interwencji znieważył, groził oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy.
21-latek usłyszał zarzuty. Następnie zgodnie z decyzją sądu trafił do zakładu karnego.
