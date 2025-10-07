Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pijany i z zakazami prowadzenia pojazdów uciekał samochodem przed policją

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To była kumulacja przestępstw - 21-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.
Kierowca ze Stargardu nie zatrzymał się do kontroli drogowej, zignorował nadawane w jego kierunku sygnały policji, a w momencie zatrzymania okazało się, że to poszukiwany, pijany 21-latek.

Mężczyzna ze Stargardu posiada dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto w trakcie interwencji znieważył, groził oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy.

21-latek usłyszał zarzuty. Następnie zgodnie z decyzją sądu trafił do zakładu karnego.

Edycja tekstu: Michał Król

12345

