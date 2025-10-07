Park Antoniego Szarmacha zyska funkcję rekreacyjną [ZDJĘCIA]

Park w dzielnicy zachodniej Kołobrzegu zyska nową aranżację. Miasto poszukuje wykonawcy inwestycji.

Chodzi o centralne miejsce w Parku Antoniego Szarmacha. Miasto chce zagospodarować teren wokół istniejącego stawu. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim.Rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński mówi, że zbiornik wodny najpierw został oczyszczony, a drugim etapem jest nadanie jego otoczeniu funkcji rekreacyjnej.- Przede wszystkim zmieni się całe otoczenie tego zbiornika retencyjnego. Zostanie rozebrany murek, zrobione na nowo alejki. Zbiornik zyska nową fajną aranżację. Do tego pojawi się fontanna z rzeźbą uznanej artystki Małgorzaty Chodakowskiej - mówi Kujaczyński.W obrębie stawu powstanie także kładka piesza i huśtawka. Urzędnicy czekają na oferty do 9 października. Same prace powinny rozpocząć się w listopadzie i potrwają pół roku.