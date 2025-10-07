Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Park Antoniego Szarmacha zyska funkcję rekreacyjną [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Park w dzielnicy zachodniej Kołobrzegu zyska nową aranżację. Miasto poszukuje wykonawcy inwestycji.
Chodzi o centralne miejsce w Parku Antoniego Szarmacha. Miasto chce zagospodarować teren wokół istniejącego stawu. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim.

Rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński mówi, że zbiornik wodny najpierw został oczyszczony, a drugim etapem jest nadanie jego otoczeniu funkcji rekreacyjnej.

- Przede wszystkim zmieni się całe otoczenie tego zbiornika retencyjnego. Zostanie rozebrany murek, zrobione na nowo alejki. Zbiornik zyska nową fajną aranżację. Do tego pojawi się fontanna z rzeźbą uznanej artystki Małgorzaty Chodakowskiej - mówi Kujaczyński.

W obrębie stawu powstanie także kładka piesza i huśtawka. Urzędnicy czekają na oferty do 9 października. Same prace powinny rozpocząć się w listopadzie i potrwają pół roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od przedwczoraj oglądane 74209 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5722 razy)
  3. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 5319 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5186 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od wczoraj oglądane 3635 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty