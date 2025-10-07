Szczecińska Willa Lentza nadal bez dyrektora

Ponownie nie udało się wyłonić dyrektora Willi Lentza. Do konkursu tym razem stanęło ośmiu kandydatów. Sześciu z nich spełniło wymogi formalne.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jak podał Urząd Miasta, zdecydowano o nierozstrzygnięciu postępowania. To przez "niezgodność wizji rozwoju Willi Lentza, która została przedstawiona przez kandydatów, z kierunkami i oczekiwaniami organizatora", czyli miasta.Decyzje o dalszych krokach mają być podjęte w najbliższym czasie.