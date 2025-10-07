Sześć firm zainteresowanych zimowym oczyszczaniem Szczecina

Trzeba będzie oczyścić ponad 760 kilometrów jezdni. Zgłosiło się do tego zadania sześć podmiotów - chodzi tu o zimowe oczyszczanie Szczecina. Otwarto oferty przetargowe.
Firma, która wygra przetarg, będzie musiała dbać o lewo i prawobrzeżną część miasta, załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni, a także usuwanie lodu z jezdni.
Do ręcznego oczyszczania będzie 144 tys. metrów kwadratowych chodników, a ponad 81 tys. metrów dróg rowerowych i chodników trzeba będzie oczyścić mechanicznie.
