Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Lepiej być przygotowanym zawczasu, niż zaskoczonym przez pierwszy przymrozek. Październik to najlepszy czas na wymianę opon na zimowe, żeby uniknąć kolejek - twierdzą kierowcy.
Eksperci z kolei przekonują, że dwucyfrowa temperatura za oknem wcale nie oznacza, że jest za wcześnie na wymianę.

- Na wymianę, na zimówki. - Wyjeżdżam i chcę żonę zostawić, żeby miała wszystko gotowe. - To jest dobra pora, żeby teraz wymienić, a potem to są takie kolejeczki, że niestety. - Wstanie w kolejce, w listopadzie, jest bez sensu. - Jak używać, to do czegoś jednego. Letnie na lato, zimowe na zimowe - mówili klienci.

- To jest bardzo dobry czas, żeby wymieniać. Opona zimowa radzi sobie w tych warunkach. 15-17 stopni to nie jest jeszcze bardzo gorąco. Wiadomo, nie powinniśmy się poruszać na oponach zimowych w lecie, gdzie te temperatury przekraczają 30 stopni. 2-3 tygodniowa jazda na oponie zimowej w temperaturach jeszcze nie najlepszego komfortu dla tej opony absolutnie nie stanowi zagrożenia dla poruszającego się pojazdu - podkreślił Piotr Muszyński, kierownik szczecińskiego warsztatu.

Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni opony letnie opony twardnieją i tracą przyczepność.
Zimowe sprawdzają się przy dużych prędkościach, kiedy często podróżujemy autostradą między miastami, natomiast opony całoroczne przy niższych czyli np. 50km/h w terenie zabudowanym.
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74252 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6549 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5817 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5269 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4246 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty