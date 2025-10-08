Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Lepiej być przygotowanym zawczasu, niż zaskoczonym przez pierwszy przymrozek. Październik to najlepszy czas na wymianę opon na zimowe, żeby uniknąć kolejek - twierdzą kierowcy.

Eksperci z kolei przekonują, że dwucyfrowa temperatura za oknem wcale nie oznacza, że jest za wcześnie na wymianę.



- Na wymianę, na zimówki. - Wyjeżdżam i chcę żonę zostawić, żeby miała wszystko gotowe. - To jest dobra pora, żeby teraz wymienić, a potem to są takie kolejeczki, że niestety. - Wstanie w kolejce, w listopadzie, jest bez sensu. - Jak używać, to do czegoś jednego. Letnie na lato, zimowe na zimowe - mówili klienci.



- To jest bardzo dobry czas, żeby wymieniać. Opona zimowa radzi sobie w tych warunkach. 15-17 stopni to nie jest jeszcze bardzo gorąco. Wiadomo, nie powinniśmy się poruszać na oponach zimowych w lecie, gdzie te temperatury przekraczają 30 stopni. 2-3 tygodniowa jazda na oponie zimowej w temperaturach jeszcze nie najlepszego komfortu dla tej opony absolutnie nie stanowi zagrożenia dla poruszającego się pojazdu - podkreślił Piotr Muszyński, kierownik szczecińskiego warsztatu.



Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni opony letnie opony twardnieją i tracą przyczepność.

Zimowe sprawdzają się przy dużych prędkościach, kiedy często podróżujemy autostradą między miastami, natomiast opony całoroczne przy niższych czyli np. 50km/h w terenie zabudowanym.