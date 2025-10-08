Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Sposób na czytelnika w świnoujskiej bibliotece

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / Pexels
Jak pozyskać czytelników? Sposób na to mają pracownicy Biblioteki Miejskiej w Świnoujściu, którzy do odwiedzin placówki zachęcają czytelników w każdym wieku. Przede wszystkim organizując kulturalne wydarzenia.
- Październik pełen wydarzeń to początek złotej bibliotecznej jesieni - mówi Bartek Wutke, pracownik placówki. - Zaczynamy w październiku bardzo ważny dla nas cykl we współpracy z Fundacją Orlenu, "Kulturalne dzieciństwo". Będą to spotkania z autorami książek dla dzieci, będą to warsztaty plastyczne. To oczywiście tylko początek tego, co mamy zaplanowane.

Michał Taciak zaprasza przede wszystkim do czytelni i zapewnia, że kiedy w bibliotece coś się dzieje, dzieje się dla każdego. - Każdy, niezależnie od wieku, płci i innych rzeczy znajdzie ofertę dla siebie - podkreśla Taciak.

I nie można zapominać o anturażu. - Wiele kolorowych liści, jabłka, grzyby wielkości czytelnika zawsze sprawiają, że wchodząc w biblioteki słyszymy "o, jak fajnie" - dodaje Wutke.

Najbliższym wydarzeniem jest spotkanie z historykiem, Józefem Plucińskim, który w czwartek opowie o historii Wysp.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

październik 2025
