Szczecińska poidełka zapadają w zimowy sen

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. ZWiK Szczecin
Fot. ZWiK Szczecin
To nie awaria, tylko koniec sezonu. Chodzi o poidełka, które w Szczecinie udostępnia Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Sukcesywnie są one wyłączane, bo jak informuje rzeczniczka ZWiK-u, kończy się sezon na ich korzystanie.
Pierwszym etapem jest wyłączenie wody, następnie spuszczenie jej z wewnętrznych elementów, a na końcu, w zależności od modelu, zabezpieczenie lub demontaż poszczególnych części.

Poidełka są wyłączane, bo mrozy mogłoby uszkodzić urządzenia. Część z nich wymaga też po sezonie napraw lub konserwacji. Czystej kranówki pod chmurką będzie można napić się ponownie wiosną.

Link do mapy wszystkich urządzeń, tych wewnętrznych i tych pod chmurką.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

