W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności

Region Weronika Łyczywek

Komisja w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie wstrzymała wydawanie decyzji - na drzwiach sekretariatu przy ulicy Starzyńskiego pojawiła się kartka informująca o sytuacji.
- Wstrzymujemy wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności do czasu pojawienia się pieniędzy na lekarzy orzeczników - informuje Lidia Gugała, przewodnicząca Komisji w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Środki na jej działanie pochodzą z Ministerstwa Finansów. Przydziela je wojewoda zachodniopomorski.

Wnioski są przyjmowane, jednak rozpatrzone będą wtedy, kiedy pojawią się pieniądze - mówi przewodnicząca komisji.

- Przyjmujemy wnioski, wydajemy legitymacje, wydajemy karty parkingowe, ale nie możemy wydawać orzeczeń, ponieważ nie mamy już środków finansowych na wynagrodzenia dla członków składów orzekających. Dopóki te środki nie zostaną uruchomione, nowych komisji wyznaczonych nie będzie - mówi Lidia Gugała.

Osoby, którym kończy się w ważność orzeczeń, powinny złożyć odpowiednie zaświadczenie w placówce aby nie stracić świadczeń - dodaje Gugała.

- Te osoby otrzymują zaświadczenia, które przedłużają ważność aktualnego orzeczenia na okres sześciu miesięcy, do czasu wydania nowego. Warunkiem jest tylko, żeby złożyć nowy wniosek w okresie ważności danego orzeczenia - mówi przewodnicząca komisji.

Aby placówka mogła nadal działać potrzebne jest 300 tysięcy złotych. Miesięcznie szczecińska komisja wydaje średnio 700 decyzji orzekających o niepełnosprawności.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

