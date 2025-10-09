W centrum Szczecina działał nielegalny punkt hazardowy [ZDJĘCIA]

Nielegalny punkt hazardowy zlikwidowali policjanci w centrum Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król

Mundurowi zabezpieczyli trzy automaty do gier oraz dziewięć stanowisk komputerowych, w tym osiem przeznaczonych dla graczy, na których zainstalowane były gry o charakterze losowym oraz jedno stanowisko służące do obsługi punktu.Funkcjonariusze znaleźli też narkotyki należące do 34-letniego obcokrajowca, przebywającego w lokalu. Mężczyzna został zatrzymany i niebawem usłyszy zarzuty.Organizatorowi punktu grozi wysoka grzywna, może też spędzić w więzieniu do trzech lat.