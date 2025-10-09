Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pijany kierowca zatrzymany przez ratowników medycznych

Region Rafael Żełobowski

Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Ratownicy medyczni zatrzymali nietrzeźwego kierowcę na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Mężczyzna prowadził Opla, jadąc od krawędzi do krawędzi jezdni.
-  Badanie alkotestem wykazało że 48-latek ma w organizmie blisko dwa promile alkoholu - mówi asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

 Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostaną przeprowadzone z nim czynności procesowe.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74288 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6855 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5881 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5353 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4383 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Dawidowski
Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025

Najnowsze podcasty