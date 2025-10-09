Pijany kierowca zatrzymany przez ratowników medycznych

Ratownicy medyczni zatrzymali nietrzeźwego kierowcę na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Mężczyzna prowadził Opla, jadąc od krawędzi do krawędzi jezdni.

Edycja tekstu: Michał Król

- Badanie alkotestem wykazało że 48-latek ma w organizmie blisko dwa promile alkoholu - mówi asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostaną przeprowadzone z nim czynności procesowe.