Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Polityczny spór radnych na sesji

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Polityczny spór na czwartkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta. Chodzi o odrzucenie wniosku radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagali się wprowadzenia do porządku obrad swojego projektu. Dotyczył on przyjęcia stanowiska w sprawie przywrócenia finansowania szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.
Radni zdecydują o podwyżkach

Radni zdecydują o podwyżkach

- Wniosek ten został odrzucony głosami radnych Koalicji Obywatelskiej - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski. - Radni Platformy Obywatelskiej, raz jeszcze powiem, obywatelscy są tylko z nazwy, bo jak widać, realizują cele partyjne, wytyczne, które im dają ich liderzy na górze, nie patrząc na dobro mieszkańców. To, szanowni państwo, w naszej ocenie dyskwalifikuje ich w 100 proc. do pełnienia funkcji publicznych.

Politykę w tej sprawie uprawiają radni Prawa i Sprawiedliwości - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. - Zajmowanie się przez radnych tym tematem, tak jakby to oni mieli przyczynić się do przyznania tych pieniędzy, jest pomyłką. To nie to miejsce i nie ta arena. To trochę tak, jakbyśmy poszli o tym porozmawiać sobie do pubu. Możemy rozmawiać, tylko nic to nie wniesie.

Odrzucony projekt uchwały to przede wszystkim apel szczecińskiej Rady Miasta do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie finansowania szpitala zgodnie z pierwotnymi założeniami Funduszu Medycznego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Wniosek ten został odrzucony głosami radnych Koalicji Obywatelskiej - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski.
Politykę w tej sprawie uprawiają radni Prawa i Sprawiedliwości - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74288 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6854 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5881 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5351 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4383 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Dawidowski
Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025

Najnowsze podcasty