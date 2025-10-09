Polityczny spór radnych na sesji

Polityczny spór na czwartkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta. Chodzi o odrzucenie wniosku radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagali się wprowadzenia do porządku obrad swojego projektu. Dotyczył on przyjęcia stanowiska w sprawie przywrócenia finansowania szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Wniosek ten został odrzucony głosami radnych Koalicji Obywatelskiej - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski. - Radni Platformy Obywatelskiej, raz jeszcze powiem, obywatelscy są tylko z nazwy, bo jak widać, realizują cele partyjne, wytyczne, które im dają ich liderzy na górze, nie patrząc na dobro mieszkańców. To, szanowni państwo, w naszej ocenie dyskwalifikuje ich w 100 proc. do pełnienia funkcji publicznych.Politykę w tej sprawie uprawiają radni Prawa i Sprawiedliwości - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. - Zajmowanie się przez radnych tym tematem, tak jakby to oni mieli przyczynić się do przyznania tych pieniędzy, jest pomyłką. To nie to miejsce i nie ta arena. To trochę tak, jakbyśmy poszli o tym porozmawiać sobie do pubu. Możemy rozmawiać, tylko nic to nie wniesie.Odrzucony projekt uchwały to przede wszystkim apel szczecińskiej Rady Miasta do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie finansowania szpitala zgodnie z pierwotnymi założeniami Funduszu Medycznego.