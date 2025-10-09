Wojewoda unieważnia część regulaminu korzystania z terenów zieleni

Wojewoda zachodniopomorski po raz drugi unieważnił część regulaminu korzystania z terenów zieleni na terenie Szczecina.

Chodzi m.in. o wjazd pojazdów na tereny miejskich parków, który nadal będzie możliwy bez konsekwencji ze strony Straży Miejskiej.Zadaniem wojewody jest pilnowanie, aby uchwały rady gmin czy powiatów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa - wyjaśniał w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody zachodniopomorskiego.- Muszą być określone prawnie przesłanki, żeby taki przepis gmina mogła wprowadzić. Zdaniem wojewody w tym przypadku Rada Gminy nie wykazała takich przesłanek, niezbędności wydania takiego przepisu, więc to jest kwestia prawna - mówił Pieleszek.Rada Miasta może złożyć skargę od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.