Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wojewoda unieważnia część regulaminu korzystania z terenów zieleni

Region Anna Pałamar

Park Kasprowicza w Szczecinie. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]

Wojewoda zachodniopomorski po raz drugi unieważnił część regulaminu korzystania z terenów zieleni na terenie Szczecina.
Chodzi m.in. o wjazd pojazdów na tereny miejskich parków, który nadal będzie możliwy bez konsekwencji ze strony Straży Miejskiej.

Zadaniem wojewody jest pilnowanie, aby uchwały rady gmin czy powiatów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa - wyjaśniał w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody zachodniopomorskiego.

- Muszą być określone prawnie przesłanki, żeby taki przepis gmina mogła wprowadzić. Zdaniem wojewody w tym przypadku Rada Gminy nie wykazała takich przesłanek, niezbędności wydania takiego przepisu, więc to jest kwestia prawna - mówił Pieleszek.

Rada Miasta może złożyć skargę od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Edycja tekstu: Michał Król
