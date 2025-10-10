Mieszkańcy Szczecinka mogą głosować w Budżecie Obywatelskim

Ruszyło głosowanie na projekty w nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Szczecinka. Do wyboru jest 25 propozycji.
Każdy mieszkaniec może oddać po dwa głosy: na projekty duże i małe. Do dyspozycji jest milion złotych.
Głosowanie potrwa do 27 października, a wyniki zostaną ogłoszone 3 listopada. Głosowanie odbywa się wyłącznie online.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
