Radio Szczecin » Region
Kolejny etap przebudowy ulicy Matejki w Szczecinie

Region Anna Pałamar

Ulica Matejki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Przebudowa ulicy Matejki wchodzi w nowy etap. Chodzi o odcinek między ul. Malczewskiego a Piłsudskiego.
Z tego powodu od soboty zawieszone zostanie kursowanie tramwajowej linii "11". Zmiany odczują też pasażerowie "5". Tramwaje będą jeździć tylko na trasie Osiedle Zawadzkiego - Dworzec Niebuszewo. W tym czasie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linią 805. Autobusy będą kursować w godzinach szczytu nawet co 6 minut na trasie Plac Rodła - Stocznia Szczecińska/Ludowa.

Utrudnienia potrwają do 15 października.

