"Kraina Polodowcowa nad Odrą" w Zachodniopomorskiem

Region Stanisław Sikora

Burmistrz Gminy Moryń, Sławomir Jasek. Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Burmistrz Gminy Chojna, Łukasz Podleśny. Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
"Kraina Polodowcowa nad Odrą" to nazwa Geoparku, który zostanie utworzony na terenach gminy Moryń, Chojna, Cedynia oraz Mieszkowice.
- Inicjatywa zakłada przede wszystkim wyeksponowanie walorów przyrodniczych oraz historycznych tego obszaru. Powstanie specjalna sieć tras geoturystycznych, mapa zabytków oraz aplikacja, która pomoże turystom w planowaniu podróży - zaznacza burmistrz Morynia, Sławomir Jasek. - Geopark ma na celu pokazanie georóżnorodności, ma też w sposób dostępny, przyjazny przeciętnemu turyście pokazać historię geologiczną miejsca, w którym ten geopark jest tworzony.

- Nazwa projektu to nie przypadek - dodaje zastępca burmistrza gminy Chojna, Łukasz Podleśny. - Idea jest taka, aby pokazać, że nasz region, jego historia oraz aktualne położenie tak naprawdę zależą od procesów geologicznych, które miały miejsce na przestrzeni dziesiątków tysięcy lat.

Podpisano list intencyjny, a realizacja całego projektu ma potrwać przynajmniej trzy lata.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
