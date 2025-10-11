"Kraina Polodowcowa nad Odrą" w Zachodniopomorskiem

"Kraina Polodowcowa nad Odrą" to nazwa Geoparku, który zostanie utworzony na terenach gminy Moryń, Chojna, Cedynia oraz Mieszkowice.
- Inicjatywa zakłada przede wszystkim wyeksponowanie walorów przyrodniczych oraz historycznych tego obszaru. Powstanie specjalna sieć tras geoturystycznych, mapa zabytków oraz aplikacja, która pomoże turystom w planowaniu podróży - zaznacza burmistrz Morynia, Sławomir Jasek. - Geopark ma na celu pokazanie georóżnorodności, ma też w sposób dostępny, przyjazny przeciętnemu turyście pokazać historię geologiczną miejsca, w którym ten geopark jest tworzony.
- Nazwa projektu to nie przypadek - dodaje zastępca burmistrza gminy Chojna, Łukasz Podleśny. - Idea jest taka, aby pokazać, że nasz region, jego historia oraz aktualne położenie tak naprawdę zależą od procesów geologicznych, które miały miejsce na przestrzeni dziesiątków tysięcy lat.
Podpisano list intencyjny, a realizacja całego projektu ma potrwać przynajmniej trzy lata.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Nazwa projektu to nie przypadek - dodaje zastępca burmistrza gminy Chojna, Łukasz Podleśny. - Idea jest taka, aby pokazać, że nasz region, jego historia oraz aktualne położenie tak naprawdę zależą od procesów geologicznych, które miały miejsce na przestrzeni dziesiątków tysięcy lat.
Podpisano list intencyjny, a realizacja całego projektu ma potrwać przynajmniej trzy lata.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Inicjatywa zakłada przede wszystkim wyeksponowanie walorów przyrodniczych oraz historycznych tego obszaru. Powstanie specjalna sieć tras geoturystycznych, mapa zabytków oraz aplikacja, która pomoże turystom w planowaniu podróży - zaznacza burmistrz Morynia, Sławomir Jasek.