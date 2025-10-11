Japan Fest w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Koncerty, warsztaty i konkurs cosplay, w którym uczestnicy tworzą i noszą kostiumy, aby wcielić się w fikcyjne postacie z gier lub filmów. To w ramach trwającego Japan Fest w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

- To jest strój, styl ubierania się Night Lolita. Chodzi w tym o to, żeby były takie ładne sukienki, żeby było tak fluffy i ładnie. Styl Lolita wywodzi się z Japonii - mówi jedna z uczestniczek.



- W co państwo grają?

- Go. Gra japońska chyba i bardzo fajna, mi się spodobała. Taka coś a'la warcaby, szachy. - Od trzech lat jakoś tak się bardziej interesuję, ja robię cosplaye. Mój poziom nie jest aż taki zaawansowany, żebym sobie wybrała jakiś trudny kostium. - Jestem żołnierzem korporacji Umbrella z serii filmów jak i gier Resident Evil. Jest to strój militarny związany z Japonią, bo jest to seria wywodząca się z Japonii. - Będziemy robili talizmany szczęścia, które mają przynosić jakąś intencję, na przykład szczęście albo powodzenie w pracy. - To jest postać Diluca z Genshin Impact, jedyne co założyłem to perukę. Można to przyrównać do niektórych artów, które znajdują się w mandze - to głosy uczestników festiwalu.



Wydarzenie potrwa do godziny 18.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski