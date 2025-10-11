Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Bezpłatna pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna - to w ramach otwartej w sobotę Strefy Dobrych Myśli w Szczecinie.

To miejsce powstało w wyniku współpracy Fundacji Pełnia Wyrazu i Przychodni Specjalistycznej Ofi-Med - mówi Monika Lesner, koordynatorka zespołu i prezeska fundacji.



- Obejmiemy taką kompleksową pomocą osoby, które znajdują się w kryzysie psychicznym - zarówno młode osoby, jak i osoby dorosłe. Obok tego będziemy prowadzić Centrum Pomocy Rozwodowej, żeby wesprzeć rodziny w tej trudnej życiowej sytuacji - dodaje Lesner.



- Chcemy pokazać, że na rynku szczecińskim nie stawiamy tylko na komercyjne działanie, tylko na faktyczną, realną pomoc poprzez działanie - mówi Aleksandra Teresińska, właściciel Przychodni Specjalistycznej Ofi-Med w Pyrzycach.



- Nasza współpraca jest przede wszystkim po to, żeby pomóc ludziom, ponieważ ja jako podmiot medyczny stykający się głównie z klientem komercyjnym zauważyłam, że jest bardzo wielka potrzeba uzyskania tej pomocy, również przez osoby nie mające na to finansów - dodaje Teresińska.



Strefa Dobrych Myśli będzie działać na ulicy Kopernika 9/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-19.



Autorka edycji: Joanna Chajdas