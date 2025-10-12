Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Stypendyści kwestują na edukację. W niedzielę 25. Dzień Papieski

Region Piotr Kołodziejski

Od pół roku stypendystką Fundacji jest Magda. Pochodzi z Gryfic, rozpoczęła studia na fizjoterapii w Szczecinie. Jak sama przyznaje udział w tej wspólnocie pomaga też w rozwoju duchowym. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]
Kiermasze ciast, gadżety, niespodzianki dla dzieci i kwesty na edukację zdolnej młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin. To główne punkty, które wypełnią 25. Dzień Papieski w Szczecinie.
Przy pięciu parafiach będzie można spotkać stypendystów z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która od 2000 roku upamiętnia pontyfikat św. Jana Pawła II poprzez promowanie papieża i wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i kultury.

Od pół roku stypendystką Fundacji jest Magda. Pochodzi z Gryfic, rozpoczęła studia na fizjoterapii w Szczecinie. Jak sama przyznaje udział w tej wspólnocie pomaga też w rozwoju duchowym.

- Kiedy pojechałam na obóz maturzystów, spotkałam wiele wierzących, wspaniałych, otwartych, wartościowych osób i dla mnie to było tak piękne. Jestem wdzięczna za ten obóz - przyznaje Magda.

Inny stypendysta - Piotr - także pochodzi z Gryfic i studiuje nawigację na Politechnice Morskiej. Jak sam przyznaje, dzięki stypendium, rozwija swoje talenty i realizuje pasje.

- Mogę rozwijać sporty, które kocham m.in. piłkę nożną. Bardzo lubię też matematykę. Mogę kupować sobie nowe podręczniki, nowe zeszyty. Dokształcać się zarówno pod względem edukacyjnym, jak i sportowym - podkreśla Piotr.

Stypendystów będzie można spotkać w niedzielę po mszach świętych w parafiach św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza, a także u dominikanów na placu Ofiar Katynia, u chrystusowców w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa, u jezuitów przy ul. Pocztowej i w parafii św. Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej.

Dzień Papieski odbywa się w Polsce co roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na papieża.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
