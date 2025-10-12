Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Otylia Swim Cup dla dzieci i młodzieży na Floating Arenie

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Na basenie Floating Arena poznamy najlepszych pływaków Otylia Swim Cup. To pierwsze w tym roku zawody z tego cyklu dla dzieci i młodzieży.
W imprezie biorą udział 15-letni i młodsi adepci pływania. Pomysłodawczyni i organizatorka pływackiego święta Otylia Jędrzejczak - mistrzyni olimpijska i Prezes Polskiego Związku Pływackiego - jest zadowolona z przebiegu zawodów na pięknym olimpijskim basenie Floating Arena.

- Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu na tym pięknym obiekcie. Najważniejsze jest to, żeby czerpali z tego przyjemność i kiedy dotkną ściany wiedzieli, który element zrobili dobrze, a który trzeba poprawiać. Cieszę się, że widzimy uśmiechy na twarzach dzieci, że sprawia im to przyjemność, że polskie pływanie także poprzez zawody Otylia Swim Cup się rozwija - powiedziała Jędrzejczak.

Niedzielne konkurencje pływackie w ramach Otylia Swim Cup rozpoczną się o godzinie 9.30 na basenie Floating Arena w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
