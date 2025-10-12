Odkryć nieznany Szczecin i pomóc zwierzętom

To kolejna okazja, aby odkryć flagowe i te mniej znane zakątki Szczecina, jednocześnie pomóc zwierzętom w potrzebie.
Wszystko w ramach jesiennego spaceru ulicami miasta i również z okazji Dnia Dobroci dla Zwierząt. Spacer z przewodnikiem Magdą Hanusz rozpocznie się o godzinie 11 przy Centrum Informacji Turystycznej w Alei Kwiatowej w Szczecinie.
Aby wziąć w nim udział, wystarczy przynieść karmę dla zwierząt, która trafi do podopiecznych stowarzyszenia „My trzy, koty i psy” z Darłowa.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
