Radio Szczecin » Region
Odkryć nieznany Szczecin i pomóc zwierzętom

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To kolejna okazja, aby odkryć flagowe i te mniej znane zakątki Szczecina, jednocześnie pomóc zwierzętom w potrzebie.
Wszystko w ramach jesiennego spaceru ulicami miasta i również z okazji Dnia Dobroci dla Zwierząt. Spacer z przewodnikiem Magdą Hanusz rozpocznie się o godzinie 11 przy Centrum Informacji Turystycznej w Alei Kwiatowej w Szczecinie.

Aby wziąć w nim udział, wystarczy przynieść karmę dla zwierząt, która trafi do podopiecznych stowarzyszenia „My trzy, koty i psy” z Darłowa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

