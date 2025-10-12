Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Miniatury opanowały wody jeziora Rusałka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Barki, motorówki i statki pasażerskie opanowały wody szczecińskiego jeziora Rusałka. Tam odbył się XVII Pokaz Modeli Pływających.
Członkowie pracowni modelarstwa okrętowego w Pałacu Młodzieży mogli zaprezentować swoje prace, a przy okazji sprawdzić, jak statki radzą sobie na otwartych wodach.

- Ja mam taką typową motorówkę. Mój kolega ma barkę wodną, która przewozi węgiel. - - Budowałem go dwa lata. - Sam zbudowałem model ze styropianu, ale bez silnika. Teraz buduję statek już z silnikiem. Lubię konstruować różne rzeczy, co może być przydatne w życiu - mówią młodzi modelarze.

- Te modele są własnoręcznie wykonane. Nie są plastikowe, nie są to też gotowce, poskładane w całość. U nas już najmniejsi chłopcy sami robią takie modele. Ci, którzy są dopiero w trakcie ich budowy, dostali dziś modele do pływania przygotowane już przez starszych uczestników, żeby się wspólnie bawić - podkreśla Andrzej Niesterowicz, instruktor.

Kolejny pokaz odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

