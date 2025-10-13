Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora" dla mieszkańców regionu

Region Adam Wosik

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Polickiego. Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora".
Pierwsze bezpłatne zajęcia, dla chcących nauczyć się ratować życie, zaplanowano na piątek 24 października w nadzalewowym Nowym Warpnie - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- Seniorzy nauczą się m.in. jak wzywać służby ratunkowe, w jaki sposób przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jak obsługiwać defibrylator AED, czy też jak układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej oraz jak zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu - mówi Turkiewicz.

Kolejne szkolenia zaplanowano w Policach, Kołbaskowie oraz w Dobrej. Seniorzy chętni do wzięcia w nich udziału powinni wcześniej zapisać się telefonicznie - dzwoniąc do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach na numer 91 432-81-56.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz

