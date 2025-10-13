Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora" dla mieszkańców regionu

Dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Polickiego. Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora".

Pierwsze bezpłatne zajęcia, dla chcących nauczyć się ratować życie, zaplanowano na piątek 24 października w nadzalewowym Nowym Warpnie - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Seniorzy nauczą się m.in. jak wzywać służby ratunkowe, w jaki sposób przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jak obsługiwać defibrylator AED, czy też jak układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej oraz jak zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu - mówi Turkiewicz.Kolejne szkolenia zaplanowano w Policach, Kołbaskowie oraz w Dobrej. Seniorzy chętni do wzięcia w nich udziału powinni wcześniej zapisać się telefonicznie - dzwoniąc do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach na numer 91 432-81-56.