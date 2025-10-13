Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Sport łączy pokolenia - przekonali się o tym uczniowie szczecińskiego Technikum Technologii Cyfrowych i ich rodziny.
Rusza Kurs Bezpiecznego Seniora dla mieszkańców regionu

Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora" dla mieszkańców regionu

Podczas turnieju sportowego młodzież i seniorzy połączyli siły w różnych dyscyplinach sportu jak bule, koszykówka czy przeciąganie liny.

- Wnuka tutaj mamy, chcieliśmy zobaczyć, jak to jest, a że lubimy się ruszać i bywać to przyszliśmy. - Mój wnuk uczestniczy tutaj, chodzi do trzeciej klasy. Cieszę się, że młodzież w ogóle pamięta o seniorach, zaproszenia są wysyłane - mówią seniorzy.

- Uważam, że to pozytywne i każdy może się nauczyć wiele i od jednej strony i od drugiej. Też ten festyn ma temu służyć, żebyśmy się i nauczyli od seniorów czegoś, a seniorzy coś od nas - mówi uczennica.

- Pokazać młodzieży, że każdy z nas się zestarzeje, a dzisiejsze pokolenie alfa jest takie, że nie wszystko czują, więc lepiej jak dotykają - mówi Krzysztof Królak, dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych.

To była druga edycja festynu łączącego pokolenia w szczecińskim Technikum Technologii Cyfrowych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

