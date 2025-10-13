Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zmiany w Parku Antoniego Szarmacha muszą poczekać

Region Przemysław Polanin

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg
Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg
Mieszkańcy dzielnicy zachodniej Kołobrzegu będą musieli poczekać nieco dłużej na zmiany w tamtejszym nadmorskim parku Antoniego Szarmacha. Przetarg na inwestycję został unieważniony.
W planach jest zagospodarowanie na nowo terenu wokół stawu istniejącego w parku. Zgodnie z propozycją z budżetu obywatelskiego na miejscu ma zostać zamontowana fontanna, a urzędnicy chcą, by wokół powstały nowe alejki, a także miejsce do rekreacji.

Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu, w ogłoszonym przetargu pojawiła się zaledwie jedna oferta, która okazała się zbyt droga. - Niestety zaproponowana kwota była zbyt wysoka jak na to, co miasto posiadało w swoim budżecie. Przewidzieliśmy, że ta inwestycja będzie kosztować trochę ponad milion, natomiast oferta, która wpłynęła, opiewała na kwotę prawie miliona 700 tysięcy złotych.

Urzędnicy planują ogłosić nowy przetarg, jednak termin rozpoczęcia prac zaplanowany początkowo na listopad ulegnie przesunięciu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od dzisiaj oglądane 48529 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4791 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4758 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4529 razy)
  5. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4496 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Wieczorek

Najnowsze podcasty