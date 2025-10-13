Zmiany w Parku Antoniego Szarmacha muszą poczekać

Mieszkańcy dzielnicy zachodniej Kołobrzegu będą musieli poczekać nieco dłużej na zmiany w tamtejszym nadmorskim parku Antoniego Szarmacha. Przetarg na inwestycję został unieważniony.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W planach jest zagospodarowanie na nowo terenu wokół stawu istniejącego w parku. Zgodnie z propozycją z budżetu obywatelskiego na miejscu ma zostać zamontowana fontanna, a urzędnicy chcą, by wokół powstały nowe alejki, a także miejsce do rekreacji.Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu, w ogłoszonym przetargu pojawiła się zaledwie jedna oferta, która okazała się zbyt droga. - Niestety zaproponowana kwota była zbyt wysoka jak na to, co miasto posiadało w swoim budżecie. Przewidzieliśmy, że ta inwestycja będzie kosztować trochę ponad milion, natomiast oferta, która wpłynęła, opiewała na kwotę prawie miliona 700 tysięcy złotych.Urzędnicy planują ogłosić nowy przetarg, jednak termin rozpoczęcia prac zaplanowany początkowo na listopad ulegnie przesunięciu.